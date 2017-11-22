Разговор Путина и Трампа: в Кремле сообщили важные подробности

Глава российского государства Владимир Путин, общаясь по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что урегулировать военный конфликт на Донбассе можно только при условии выполнения Минских соглашений. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте официального сообщения на сайте президента Российской Федерации. «В процессе рассмотрения кризиса в Донецкой и Луганской областях, особое внимание президента России было акцентировано на отсутствии реальной альтернативы Минских договоренностей, подписанных 12 февраля 2015 года», - написано там.
Кроме того, российский и американский лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. «Обе стороны выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», - отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее в Белграде состоялась встреча помощника российского президента Владислава Суркова и представителя американского Госдепа по Украине Курта Волкера, главной темой которой стало введение на Донбасс миротворцев ООН.