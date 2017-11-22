В России ввели новую въездную визу

Российские власти ввели новую визу на въезд, без которой не стоит надеяться на получение права на временное проживание. Такая информация опубликована на сайте правительства Российской Федерации, передает replyua.net. Отмечается, что документ будет предоставляться жителю иностранного государства на период до четырех месяцев. Оформление визы осуществляется в дипломатическом представительстве или в консульском учреждении в случае готовности Министерства внутренних дел выдать гражданину разрешение на временное проживание в России. Вместе с тем, подчеркивается, что виза может быть исключительно однократной.
Введение новых правил для жителей иностранных государств, которым предоставлялось разрешение на временное проживание в России, произошло в соответствии с федеральным законом России от 7 июня.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве пожаловались на работу американских консульств в связи с тем, что там существенно сократили количество выдаваемых виз для граждан РФ.