Скончался известный российский оперный певец

В британской столице на 56-м году жизни скончался Дмитрий Хворостовский, известный оперный исполнитель. Как передает replyua.net, об этом в интервью «РИА Новости» рассказал певец Дмитрий Маликов. Он сообщил, что новость о смерти коллеги ему сообщила поэтесса Лилия Виноградова, у которой с Хворостовским были тесные отношения и которая с ним находилась в Лондоне. «Мне она написала, что он скончался в 3:36 по лондонскому времени», - рассказал Маликов.
Два года назад у Хворостовского врачи диагностировали опухоль мозга, в связи с чем на да месяца он отменил свои выступления. В одном из лондонских онкологических центров артист прошел несколько курсов химиотерапии. По окончании курса лечения Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену 25 августа 2015 года в Нью-Йорке в Метрополитен-опера. Состояние его здоровья ухудшилось в декабре прошлого года, ему опять пришлось отменить все выступления.
Родился Дмитрий Хворостовский 16 октября 1962 года в Красноярске. Широко известным он стал в 1989 году, завоевав победу на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос».