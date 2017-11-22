Журналист: «На звание великого Райкин не может претендовать по одной причине»

Саша Сотник, российский журналист, прокомментировал срыв спектакля Райкина в Одессе, а также радость артиста по поводу присоединения Крыма к РФ, отметив, что Константин Райкин – очень хороший актер, но на звание великого он точно претендовать не может.
Как передает replyua.net, об этом Сотник написал на своей странице в Фейсбуке. «И если «часть души радуется» аннексии и оккупации территории, признанной чужой, – наверное, это не лучшая часть души... Константин Аркадьевич – безусловно, талантище, большой артист. Но он никогда не сможет претендовать на звание великого, потому что великие не могут радоваться оккупации чужих территорий. Вот просто по определению. Ведь величие – это не только талант, это нечто большее, это – явление социальное, всеобъемлющее», - пишет Сотник.
По его словам, он не считает правильным срыв спектакля в Одессе, но может с пониманием отнестись к этому поступку, поскольку у некоторых одесситов «часть души возмущена душевной радостью Райкина от захвата Крыма». Сотник отмечает, что история знает и других актеров, например, Марлен Дитрих, которая послала Адольфа Гитлера, или же писателя Генриха Белля.