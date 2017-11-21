Эксперт: Вашингтон скоро признает провальными переговоры с Москвой по Донбассу

По мнению политического аналитика Андрея Бузарова, спустя 6 – 8 месяцев стоит ожидать официального объявления провала переговорного процесса по поводу размещения на Донбассе миротворческого контингента на Донбассе, результатом чего станут новые санкции против России, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
«Я уверен, что на протяжение шести-восьми месяцев стоит ожидать объявления о недостижении договоренности. В свою очередь, в Киеве и Вашингтоне скажут, что Москва не намерена уступать, а Путин в этом же обвинит Украину. Это все станет причиной полного провала переговоров, в результате чего против Кремля будет принят новый пакет санкций и передача Украине летального оружия. Считаю, что это все будет проведено синхронно и совпадет во временном отрезке», - заявил аналитик. Бузаров отметил, что такое развитие событий возможно в связи с принципиальными разногласиями относительно введения на Донбасс миротворцев.
«Кремль не будет идти на уступки относительно места размещения миротворцев, а также относительно некоторых моментов технического характера на счет того, где именно размещать миротворцев. Путин старается не допустить, чтобы миротворцы были размещены на границе Украины и России, которую Киев сейчас не контролирует», - пояснил политолог.