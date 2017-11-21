После окончания операции Россия не откажется от своих военных баз в Сирии

Владимир Путин, президент России, заявил о скором окончании военной операции в Сирии, однако РФ не собирается отказываться от своих военных баз в этой стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, о том, что российские базы останутся в Сирии, рассказал Франц Клинцевич, заместитель главы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
«В результате предыдущих договоренностей военные базы России на территории Сирии останутся. Численность сил и средств будет определена согласно обстановке. Это решение будет принимать руководство страны», - заявил Клинцевич. Накануне Путин встретился с Башаром Асадом, сирийским президентом, и заявил о том, что в ближайшее время военная операция российских ВКС в Сирии завершится.
Также Путин анонсировал телефонные переговоры по ситуации в Сирии с лидерами стран, которые заинтересованы в завершении конфликта. В частности, сегодня, 21 ноября, Путин должен провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, президентом США.