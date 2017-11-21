«Газпром» достроит «Турецкий поток» до Европы

Российская компания «Газпром» заказала технико-экономический анализ вариантов продолжения строительства газопровода «Турецкий поток» на территории стран Европы, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
В документах «Газпрома» говорится о том, что анализ будет выполнен до конца текущего года, и его стоимость составляет 1,7 миллионов рублей, однако компания не раскрыла других подробностей проекта. Напомним, что ранее сообщалось о том, что газопровод-отвод от «Турецкого потока» в европейские страны должен быть достроен к 2023 году. Как сообщил глава компании IGI Poseidon Элио Руджери, окончательное инвестиционное решение по проекту планируется принять в конце 2019 года, а строительство Poseidon займет 3-4 года.
Напомним, что секретариат Энергетического сообщества и Европейский Союз сделали совместное заявление, отметив, что транзит российского газа через Украину должен быть сохранен. При этом в «Нафтогазе Украины» отмечали, что отказ России в транзите газа через Украину лишит Киева ежегодного дохода в размере 500 миллионов долларов.