В Кремле признали, что экс-министр финансов, отчасти, прав, если ничего не предпринимать, то россиянам нечем будет платить пенсии

Как передает replyua.net, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин поднял информационную волну, заявив в интервью для одного из российских СМИ, что Россия не имеет больше возможности платить пенсии, поскольку пенсионный фонд проеден на войны последних лет и модернизацию армии, все пенсии сейчас платятся не из пенсионных накопительных фондов, а, как и в Украине – из бюджета. А это значит, что увеличивающееся число пенсионеров и повышение пенсий вскоре съест остальные социальные бюджеты.
После заявления Кудрина действующие чиновники РФ начали оправдываться, что деньги на выплату пенсию в России, конечно же, есть, при этом начали ссылаться на то, что Кудрин имел ввиду оттягивание правительством «непопулярных» решений по реформированию пенсионной системы, что приводит к ее деградации. И дальше будет только хуже.
Кудрин, в свою очередь, считает, что с таким темпом роста пенсии вскоре опустошат государственные резервы и тогда уже ничего поделать будет нельзя. В качестве превентивной меры, экс-министр предлагает повысить пенсионный возраст, но самое главное конечно – провести пенсионную реформу, вновь вернув накопительные пенсионные программы. Только остается неясным – кто поверит в эти накопительные программы, когда государство их уже трижды проело и растратило на войну?