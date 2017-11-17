Кремль всерьез обеспокоен работой украинского ресурса «Миротворец»

Как передает replyua.net, в российском МИД продолжают возмущаться тем, что украинский «Миротворец» теперь расположен на американских серверах, и Вашингтон на это закрывает глаза. Как пишет в своем блоге собкор УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, как ни странно, но у МИД РФ и сайта «Миротворец» много общего. Особенно в части публикации личных данных журналистов. Первые возмущаются действиями вторых, но они ничем не лучше.
По словам блогера, сайт МИД РФ много лет выкладывает в открытый доступ информацию с личной информацией иностранных корреспондентов, что совсем не радует на фоне антиукраинской истерии в РФ. Еще официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жалуется, что «Миротворец» обнародовал данные про журналистов, но это не их основной профиль. Они специализируются на российских военных и коллаборантах.
Блогер отмечает, Захарова недовольна, что там же можно найти списки российских военных, которые воюют в Сирии. Только почему, большинство из них до этого засветились на Донбассе. Погибший генерал Асапов тому прекрасный пример.