На росТВ вышло скандальное шоу о сыне Авакова, - видео

16 ноября, в четверг, на российском Первом канала вышло ток-шоу «На самом деле», где гости не могут говорить неправду – они подключены к детектору лжи.
Как информирует replyua.net, героями программы были украинцы – среди них представители так называемой золотой молодежи, а также светская львица Валерия Крук. Ведущий Дмитрий Шепелев обсуждал с героями ток-шоу детей самых известных украинских политиков. Больше всего «досталось» сыну Арсена Авакова. Один из гостей программы утверждал, что Александр Аваков страдает наркоманией, поскольку очень странно себя ведет.
Кроме того, Шепелев спрашивал гостей, почему дети политиков и олигархов не отправились в АТО, как это сделали другие украинцы. По словам гостей студии, несмотря на то, что в Украине идет война уже четвертый год, дети богатых политиков «отрываются на полную катушку» - тратят тысячи долларов за один вечер в казино и ночных клубах.