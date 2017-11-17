Журналист: «Если ничего не предпринять по Донбассу, конфликт затянется на долгие годы»

Если власти не будут делать кардинальных шагов в отношении ситуации на Донбассе, конфликт может затянуться на много лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал ZIK, об этом рассказал Денис Казанский, известный журналист.
Он отметил, что нынешняя власть в России не станет отдавать Киеву эти территории, а Украина, в свою очередь, никогда не примет условия Кремля. «Мы видим такую ситуацию, что этот конфликт замораживается потому, что принятие закона о реинтеграции сделает невозможным исполнение сомнительных пунктов Минских договоренностей. Их очень критиковали, так как они приводили к частичной потере суверенитета. Мы видим, что Украина не идет на уступки в вопросе выборов, легализации народной милиции», - отмечает Казанский.
По его словам, РФ не пойдет на выполнение условий, также она не будет ничего восстанавливать. Напомним, что ранее Казанский заявил о том, что скоро экономика Донбасса погибнет, поскольку в регионе продолжается «абхаизация».