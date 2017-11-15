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Политтехнолог: «Если в Украине начать президентскую кампанию, потребуется 300 миллионов долларов»

Политтехнолог: «Если в Украине начать президентскую кампанию, потребуется 300 миллионов долларов»
Президентская кампания в Украине проходит так же, как и во всем мире, и она дорогая, - выходит около 10 долларов на каждого избирателя, и, если начать такую кампанию в Украине, это обойдется в 300 миллионов долларов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом в интервью редактору Алесе Бацман рассказал Алексей Ситников, известный российский политтехнолог, работавший с Юлией Тимошенко.

«Есть международные расчеты. Самый простой, самый примитивный расчет связан с количеством контактов, необходимых для того, чтобы донести месседжи во время избирательной кампании. В среднем считается, что стоимость кампании – $10 на избирателя… Посчитайте, сколько избирателей в Украине. При населении 40 с чем-то миллионов человек это около 30 миллионов избирателей. То есть нужно где-то $300 миллионов минимум», - рассказал Ситников и подчеркнул, что такая сумма нужна для начала кампании, не говоря уже о дальнейших тратах.

Кроме того, политтехнолог добавил, что некоторые кампании в России исчислялись миллиардами долларов, и большая часть этих средств тратилась на узнаваемость кандидата.
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