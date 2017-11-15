валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Немецкие разведчики рассказали о настоящей угрозе России

Немецкие разведчики рассказали о настоящей угрозе России
В своей статье для Deutsche Welle руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что в ближайшей перспективе не стоит надеяться на улучшения отношений между Российской Федерацией и странами Запада при президентстве Владимира Путина, передает replyua.net. Эксперт уверен, что при таких условиях Россия будет представлять собой «реальную угрозу».

Со слов Каля, также «нет смысла больше надеяться относительно вопроса Крыма». Сотрудник разведки Германии добавил, что «силовые амбиции России будут только расти». После того, как Кремль провел широкомасштабные совместные российско-белорусских военных маневры, BND констатировала «поразительную» модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Сам Каль считает, что это является «внушающим беспокойством». По мнению эксперта, вместо того, чтобы стать надежным партнером в вопросах гарантии безопасности, Россия представляет собой «реальную угрозу».

Каль назвал Россию «неудобным соседом». Так как Москва увеличила радиус действия в политике безопасности, он считает реальной угрозу, которая исходит от размещенных «вокруг» Калининграда ракет малой дальности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
14 ноя 2017
5807

Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.

14 ноя 2017
5443

Нечем ответить: РФ поставили на место с ее угрозами украинским журналистам

В своей статье для издания «Крым.Реалии» известный журналист Павел Казарин заявил, что звучавшие из Российской Федерации угрозы об ограничении работы украинских СМИ после того, как на украинскую

14 ноя 2017
3563

Рева пообещал повышение пенсий гражданам Украины с большим трудовым стажем

Украинское правительство намерено рассмотреть механизмы повышения размера пенсий тем украинских граждан, у которых есть большой трудовой стаж, однако которые в связи с низкими зарплатами получают

14 ноя 2017
3433

Страшное ДТП в Харькове: для Зайцевой потребовали пожизненного заключения

Мать Жанны Власенко, беременной женщины, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, требует, чтобы подсудимую Алену Зайцеву приговорили к пожизненному заключению, передает

Последние новости

В России хотят идентифицировать личность с помощью SIM-карты

В 2018-м первый этап повышения акциза на сигареты принесет в бюджет почти 12 миллиардов гривен

Нусс: «Эти сволочи будут навязывать украинцам через СМИ идею ограничений полномочий президента»

Политолог: Кремль получил не тот результат от Брекзита, на который рассчитывал

Муждабаев: «Мы знаем, что делает Евросоюз, - главный спонсор Путина и всех войн»

Цимбалюк: «В Украине ничего не изменится, если к власти в РФ придет не Путин, а кто-то другой»

Трамп рассказал о «фантастических» результатах своего азиатского турне

Канада и Швеция поддержали введение миротворцев на Донбасс

Составлен рейтинг лучших городов для иммиграции

Блогер: ровно месяц понадобилось, чтобы понять, что же такого затевалось 17.10.17

Журналист: «Пентагон мешает осуществлению планов Анкары»

Эксперт пояснил, как Путин на Донбассе хочет легализовать свои войска

Определились все участники ЧМ-2018 от Европы

Политик: «Россия тратит миллионы на содержание американцев»

«Это – на долгие годы»: Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе

В Киеве нашли еще один памятник Ленину

Журналист: «В этой переписке нет ничего ужасного, но для американцев – это доказательство связей Трампа с РФ»

Ученые сделали сенсационное заявление о планете Нибиру

В МИД Польши рассказали о своих ожиданиях от Украины

Эксперт: «Мне говорят, что я продался Путину, но Украина входит в период, когда плохих новостей будет все больше»

 Новости за день