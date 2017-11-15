Немецкие разведчики рассказали о настоящей угрозе России

В своей статье для Deutsche Welle руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что в ближайшей перспективе не стоит надеяться на улучшения отношений между Российской Федерацией и странами Запада при президентстве Владимира Путина, передает replyua.net. Эксперт уверен, что при таких условиях Россия будет представлять собой «реальную угрозу».
Со слов Каля, также «нет смысла больше надеяться относительно вопроса Крыма». Сотрудник разведки Германии добавил, что «силовые амбиции России будут только расти». После того, как Кремль провел широкомасштабные совместные российско-белорусских военных маневры, BND констатировала «поразительную» модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Сам Каль считает, что это является «внушающим беспокойством». По мнению эксперта, вместо того, чтобы стать надежным партнером в вопросах гарантии безопасности, Россия представляет собой «реальную угрозу».
Каль назвал Россию «неудобным соседом». Так как Москва увеличила радиус действия в политике безопасности, он считает реальной угрозу, которая исходит от размещенных «вокруг» Калининграда ракет малой дальности.