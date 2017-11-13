Сотник: «Все у меня спрашивают, почему я не комментирую смерть Задорнова»

Саша Сотник, российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что люди спрашивают, почему он не комментирует смерть сатирика Михаила Задорнова, ведь в свое время он даже писал Задорнову письмо, информирует replyua.net.
«Комментировать смерть человека неэтично. Да, я открыто обратился к нему живому, когда у него еще был шанс попросить прощения у тех, кому он нанес оскорбление своими шутками, а теперь человека уже нет... Я обращался к нему как к писателю, который должен понимать силу и цену Слова. Честно говоря, я не надеялся получить какой-либо ответ. Хотя ответ и последовал, но не от Михаила Николаевича, а от путинских пропагандистов», - пишет Сотник.
По его словам, сейчас уже не имеет смысла что-то говорить, тем более оскорблять сатирика, и должно пройти какое-то время, которое обязательно все расставит по местам. Журналист считает, что обсудить будет что, ведь Задорнов очень много писал, и это еще очень долго будет оставаться не только интересным, но и актуальным для многих.