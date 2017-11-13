Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Заявления Семена Слепакова, известного российского комика, связанные со смертью Михаила Задорнова, а также злорадство украинцев, устроивших скандал в соцсетях, нормальным людям не надо брать во внимание, - просто игнорировать это. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Евгений Киселев, российский телеведущий и журналист.
«Не стоит реагировать на пост каждого блогера, который благодаря чему-то сегодня популярен, а завтра будет благополучно забыт. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Смысл этого изречения состоит в том, что о мертвых негоже лгать, злословить - они не могут ответить. А правду говорить можно», - отметил Киселев. По словам журналиста, Задорнов был очень талантливым человеком и прославился давно, когда писал очень хорошие тексты, которые в итоге также приблизили развал СССР.
Киселев считает, что позже все изменилось, и сатирик поменял свои взгляды кардинально, став рупором ксенофобских настроений. «Просто был действительно когда-то знаменитый сатирик, который скурвился. Вот скурвился и точка. И если человек был негодяем, от того, что он умер, мы не теряем право говорить, что он негодяй», - добавил журналист.