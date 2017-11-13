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Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались

Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались
Саммит во Вьетнаме показал две вещи. Во-первых, теперь уже и президент США Трамп четко объявил свою позицию относительно режима Путина. Последняя надежда Кремля упала. Во-вторых – в очередной раз проявилась полная неадекватность внешнеполитического ведомства, а также пропаганды Кремля. Бросить в информационное пространство откровенно хамское, отношении лидера США, сообщение под названием «Беспомощный Трамп едет» на ковер «к Владимиру Путину» – это значит сильно раздразнить американского медведя, который несравненно мощнее сибирского мишки и на мотоциклах в цирке не ездит. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.

Он задается вопросом, наверняка у Путина понимали, как отреагирует Трамп на вот такие вещи, которые аналитики непременно положат ему на стол: «Через неделю Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся во вьетнамском городе Дананг, который будет принимать участников саммита Азиатско-Тихоокеанского партнерства. Эта встреча лидеров США и России станет уже второй, однако, с точки зрения политического веса двух личностей, во Вьетнам американец едет с кислой миной, чего нельзя сказать о российском лидере». По словам блогера, писать такое перед встречей – это не просто хамство, высокомерие и тщеславие – это прежде всего невероятная, феерическая, сказочная глупость. У русских есть замечательная поговорка: «хвались не в рать идучи, а с рати возвращаясь».

По словам Павла Правого, как результат, буквально на следующий день после саммита состоялось подписание согласия на предоставление Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов. По мнению блогера, какая-то договоренность о встрече Трампа и Путина все же была. Еще за неделю до саммита Москва сама сделала все, чтобы ее не произошло. «Мосты сожжены. И сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались», – написал блогер. Он добавляет, иногда кажется, что в окружении Путина существует мощная группировка саботажников, которые делают все, чтобы было как можно хуже. Не один же Путин рассылал «темники» с подобными высказываниями в адрес Трампа.
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