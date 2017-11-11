Піонтковський: зараз у Кремлі серйозно обговорюють план капітуляції

Як наголошує російський політичний аналітик Андрій Піонтковський, у Кремля ніколи не було ресурсу для того, щоб захопити Європу чи ввійти у справжнє протистояння з США, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Апостроф».
Так, Піонтковський переконує, що у Кремля, незважаючи на постійні погрози, насправді немає ресурсів, які дозволили б здійснити агресію проти Європи – були лише нахабство та політична воля. Путін міг здійснювати агресію тільки до того моменту, поки йому ніхто не чинив гідного супротиву, але відсіч, яку йому почала давати українська армія, зупинила його і мобілізувала Захід. Саме в Україні плани Путіна провалились, і зараз немає ніяких шансів, що він зможе розширити агресію проти європейських держав.
Більше того – зараз на повістці дня стоїть інше питання – про відступ і, можливо, капітуляцію. Переважна більшість представників кремлівської еліти налаштовані налагодити стосунки з Заходом за всяку ціну. Оцінки Національного бюро економічних розслідувань США показують, що тільки в цій державі російські можновладці тримають до трильйона доларів активів. Зараз у Кремлі думають над тим, як зберегти владу, трильйон та Донбас з Кримом. Але це завдання неможливо вирішити – від чогось точно доведеться відмовитись, - наголошує політолог.