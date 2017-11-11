Путин: Манафорт работал не с Россией, а с Януковичем

В частности Путин сказал: «Относительно Манафорта, его также и с Россией связывают, однако единственное, что его связывает, то, что он, являясь председателем или собственником пиар-агентства в Соединенных Штатах Америки, заключал контракты и работал в этой сфере как бизнесмен, в частности и с Виктором Януковичем. Однако к Росси это какое отношение имеет? Никакого. Здесь нет ничего ровным счетом». Все подобные заявления о связях Манафорта с Россией Путин назвал пустой болтовней, которая вызвана желанием применить какую-либо зацепку для борьбы с президентом США.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин сообщил о провале запланированного уровня переговоров с американским президентом Дональдом Трампом во время саммита АТЭС во Вьетнаме. В частности, виной тому, по словам Путина, стали команды двух лидеров стран, которые не смогли справиться с формальностями протоколов.