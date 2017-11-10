Сотник: готуйтесь всі, Путін повертається додому в поганому настрої

Як зауважує російський журналіст Олександр Сотник, російська пропаганда сьогодні працювала на межі своїх можливостей, але навіть вжиті нею надзусилля не можуть приховати того факту, що Володимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом не досягнув поставлених цілей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.
Так, журналіст нагадує, що, судячи з заголовків російських ЗМІ, «американське чмо» торкнулось плеча «російського генія». Звісно, ціла низка пропагандистів облились сльозами радості і пережили коротку мить абсолютного захвату. Але все виявилось не надто райдужно – Трамп «поматросив» і кинув російського національного лідера. Навіть не став чекати до кінця засідання і полетів до Ханою, залишивши Путіна сидіти на незручному стільчику.
А які були мрії! Але не сталось так, як гадалось. Трамп знову вислизнув з міцних політичних обіймів Путіна і зник, навіть не попрощавшись. Відтепер він точно не друг. Варто чекати ще більшої ізоляції Кремля, репресій і «закручування гайок». Ну що ж, готуйтесь, холопи – Михайло Іванович (за повідомленнями журналістів, кличка Путіна серед його найближчого оточення – ред.) повертається додому в поганому настрої, а тому буде сікти, - прогнозує журналіст.