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Піонтковський: принцип зовнішньої політики РФ – це шантаж тероризмом

Піонтковський: принцип зовнішньої політики РФ – це шантаж тероризмом
Як зауважує політичний аналітик Андрій Піонтковський, Кремль уже протягом багатьох десятиліть використовує тероризм як важіль зовнішньої політики, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, політолог наголошує, що розкриття архівів ЦРУ дозволило йому переконатись: президента Джона Кеннеді вибили радянські агенти за халатності американських спецслужбовців. Цю історію можна було б забути, якби Кремль не використовував цей сюжет постійно. Наприклад, після недавнього терористичного акту на Манхеттені, вчиненого вихідцем з Узбекистану Сайфуло Саіповим, Кремль у черговий раз почав лицемірно перейматись, що загибелі людей можна було б уникнути у разі, якби Вашингтон співпрацював з Москвою. Після кожного трагічного інциденту РФ пропонує Європі та США набути «дах» від подальших терактів на власних геополітичних умовах: мовляв, співпрацюйте з нами, влаштуйте з нами нову «Ялту», щоб ми отримали свободу дій на пострадянському просторі.

Звісно, те, що Кремль має розгалужену агентуру і значний вплив на джихадистські структури – секрет Полішенеля. Тут і люди, які були завербовані за лінією «національно-визвольних рухів», і саддамівські офіцери, і молода поросль кавказьких «воїнів Аллаха». Вперше формулу: «співпрацюйте з нами, інакше теракти не припиняться» було озвучено після терористичної атаки на Бостонському марафоні, і Кремль раз за разом повторює цю маніпуляцію, - зауважує Піонтковський.
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