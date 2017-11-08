Блогер: Путин у власти доживает свои последние дни

Известный российский финансист и блогер Слава Рабинович на своей странице в соцсети Facebook высказал предположение, что нынешний глава Кремля Владимир Путин доживает у власти свои последние дни, передает replyua.net. При этом он отметил, что, возможно, речь не идет о считанных днях, возможно, таких дней еще будет много, но все же они сочтены.
«Мне не нравится это слово «элита» по отношению к клептократам в России, да и язык не поворачивается использовать словосочетание «российская элита». И то небольшое количество затесавшихся, которые не являются клептократами, а честными бизнесменами, является разве что исключением из правил», - подчеркнул финансист.
Рабинович добавил, что даже эта клептократическая «российская элита», учитывая все оговорки и исключения, не способна подвернуть сомнению его утверждение, согласно котором никто и никогда в их жизни не разрушал так много материальной ценности и рыночной стоимости их состояний, как Путин. «Может быть, это не всех касается –Ротенберги, Ковальчуки и прочие из этого ряда не в счет. Однако это касается преимущественной части этой так называемой российской элиты», - сделал вывод финансист.