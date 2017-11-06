Песков назвал тему встречи Трампа и Путина

Ситуация в Сирии станет главной темой переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, которые должны встретиться на полях саммита АТЭС. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.
По его словам, президенты США и России могли бы обсудить множество различных вопросов, однако сирийская тема станет основной на переговорах. Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы обсудить с Путиным северокорейскую проблему. Путин и Трамп встречались только один раз – в начале июля на полях саммита «Большой двадцатки». Встреча продолжалась почти два с половиной часа, хотя изначально стороны планировали общаться только 35 минут.
В интервью Fox News 3 ноября Трамп сказал, что может встретиться с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, который пройдет 8–10 ноября 2017 года. 5 ноября, в воскресенье, началось большое турне американского главы по азиатским странам. Накануне Трамп побывал в Японии.