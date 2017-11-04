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Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»
Ксении Собчак не просто позволили говорить о Крыме – ей дали такое указание, и телеведущая является продуктом администрации Путина. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Андрей Пионтковский, российский журналист и политолог.

По его словам, задача Кремля заключается в том, чтобы на выборах не было Навального, ведь он в резкой форме критикует путинскую политику. «Для Запада и других внешних наблюдателей Кремль хочет создать впечатление, что президентские выборы были свободные и конкурентные. Поэтому им так нужно представить, в том числе, либеральную общественность. То есть мы сейчас обсуждаем самого что ни на есть фейкового кандидата», - пишет Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что все разговоры Собчак о Крыме не имеют никакого смысла, поскольку Путин уже вошел в историю, как человек, вернувший в РФ Крым, и именно Путин осуществил мечту россиян. «Я рекомендовал бы украинцам меньше всего следить за тем, что говорит и что делает Собчак. Ведь именно этого от нас всех и хочет путинская пропаганда», - добавил Пионтковский.
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