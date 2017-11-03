Пономар: увага! Дуже важлива новина!

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Як інформує видання replyua.net, відомий український аналітик Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі поділився новиною, яку він вважає дуже важливою.Зокрема, Пономар дізнався, що Оттава вводить черговий пакет санкцій проти Кремля. У новому санкційному пакеті тридцять фізичних осіб. Потрапляння до санкційного списку означає, що їх активи буде заморожено. Сам санкційний список був сформований на основі так званого «пакета Магнітського» (санкційний пакет, який передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд для осіб, які причетні до смерті журналіста Сергія Магнітського –Наприклад, до нового списку потрапили Олександр Бастрикін, Віктор Грін, Андрій Кречетов, Віктор Маркелов, Геннадій Плаксін, Олексій Анічин, Олексій Дроганов, Павло Карпов, Вячеслав Хлєбніков, Станіслав Гордієвський, Дмитро Комнов, Дмитро Клюєв, Олексій Криворучко, Лариса Литвинова та інші. Важливість санкційних списків Канади полягає в тому, що, як неодноразово наголошував Пономар, вони зазвичай передують санкціям від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ймовірно, можна розраховувати на черговий санкційний пакет, спрямований проти Кремля, і від них.