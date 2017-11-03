валюта
СпецтемаНусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Пономар: увага! Дуже важлива новина!
Як інформує видання replyua.net, відомий український аналітик Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі поділився новиною, яку він вважає дуже важливою.

Зокрема, Пономар дізнався, що Оттава вводить черговий пакет санкцій проти Кремля. У новому санкційному пакеті тридцять фізичних осіб. Потрапляння до санкційного списку означає, що їх активи буде заморожено. Сам санкційний список був сформований на основі так званого «пакета Магнітського» (санкційний пакет, який передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд для осіб, які причетні до смерті журналіста Сергія Магнітського – ред.).

Наприклад, до нового списку потрапили Олександр Бастрикін, Віктор Грін, Андрій Кречетов, Віктор Маркелов, Геннадій Плаксін, Олексій Анічин, Олексій Дроганов, Павло Карпов, Вячеслав Хлєбніков, Станіслав Гордієвський, Дмитро Комнов, Дмитро Клюєв, Олексій Криворучко, Лариса Литвинова та інші. Важливість санкційних списків Канади полягає в тому, що, як неодноразово наголошував Пономар, вони зазвичай передують санкціям від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ймовірно, можна розраховувати на черговий санкційний пакет, спрямований проти Кремля, і від них.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
5916

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

За словами відомого шоумена та блогера Дмитра Чекалкіна, у випадку з російською пропагандою і Геббельс, і Ріббентроп просто нервово палять у куточку, - про це інформує видання replyua.net з

03 ноя 2017
4960

Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время

Дорожники сделали хорошую дорогу на участке Днепр-Решетиловка. Казалось бы – езжай, радуйся, постепенно начинаем вылазить оттуда, куда нас за четверть века привели «Вити-Юли-Лени-Коли». Но не тут-то

02 ноя 2017
4255

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

За словами блогера Карла Волоха, інтриги мадридського двору на фоні того, що відбувається в українській політиці – це просто дитячий садочок. Про деякі факти ми не дізнаємось ніколи, але деякі з

Последние новости

Пока одни украинцы возмущаются, другие и без закона платят налоги на животных больше 20 лет

Геращенко: цей чоловік планував отруїти всіх, хто живе в наметовому містечку під Радою

В Харьковской области задержаны двое убийц известного адвоката

Експерт розповів, яку країну Росія намагається роздробити

РФ відмовилася від використання української мови на телебаченні

Нардеп: росіян щойно нормально поставили на місце

Журналист рассказал о неожиданном признании боевика «ЛДНР»

Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие

В МИД России предложили новый способ защиты в Украине «русского мира»

Двухлетнего ребенка избил сожитель его родной матери

Власти РФ уже месяц не пускают консулов к украинским пограничникам

Сытник: цена на рюкзаки для МВД была завышена в 6 раз

НПУ задержала убийц женщины-адвоката под Харьковом

Умеров: Украина должна сейчас сражаться за территорию, а не за население

НБУ: Украина ожидает поступления $5,5 млрд.

Саакашвили просит помощи у «барыг»

Россия прекратила сотрудничество с Украиной в сфере ТВ

Порошенко задекларировал еще один миллион дохода

Цимбалюк: наконец-то Лавров раскрыл хитрый план Москвы

 Новости за день