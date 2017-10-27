Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова

Острая потеря крови стала причиной смерти российского актера Дмитрия Марьянова. Как передает replyua.net со ссылкой на информацию телеканала РЕН ТВ, об этом свидетельствуют результаты экспертизы медиков. В том числе, отмечается, что актер умер от потери крови в связи с разрывом сосуда. «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — сказано в заключении специалистов.
Между тем, заболевание Марьянова, отметили медики, развивалось медленно, поскольку в большей части случаев тромбоз нижней полой вены становится причиной тромбоэмболии легочной артерии, заявил врач-флемболог Федор Шпаченко. По словам медика, разрыв сосуда был спровоцирован тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, который предназначается для улавливания тромбов.
Как сообщалось, Марьянов скончался на 48-м году жизни. Друзья актера изначально сообщили, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала «по техническим причинам». Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильными.