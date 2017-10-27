Аналитик: «Цель атак РФ – сделать из Украины объект террористических угроз»

Россия, учитывая тот факт, что эта страна является провокатором нестабильности, также заинтересована и в пересмотре Евросоюзом безвизового режима с Украиной и с другими государствами, расположенными на постсоветском пространстве.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс, политический аналитик. «Серия террористических атак России на Украину и наших сограждан за последний год, вполне вероятно, может преследовать цель визуализировать Украину в глазах ЕС, как потенциальный элемент террористических угроз. Но и тут спецслужбы страны-агрессора ошибочно рассчитывают на "слепоту" наших европейских друзей», - пишет Нусс.
По его словам, все цивилизованные страны уже давно поняли, кто и с какой целью продвигает террор в регионе, и РФ не сможет добиться поставленной цели. Аналитик при этом отметил, что еще совсем недавно о слове "теракт" украинцы знали только с экранов телевизоров, однако в 2014 году в украинские дома и на украинские улицы пришло горе на «сапогах русских террористов».