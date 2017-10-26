Политконсультантом Собчак стал Белковский

Станислав Белковский, известный российский политолог, будет главным политконсультантом Ксении Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ.
Как информирует replyua.net, об этом политолог рассказал в комментарии РБК. Белковский отметил, что его пригласили в команду Собчак, и предложение поступило от Игоря Малашенко, главы избирательного штаба телеведущей. Белковский рассказал, что знает телеведущую "давно, хотя и не очень близко". Он назвал ее "человеком с политическими амбициями". Ранее политолог утверждал, что Ксения Собчак способна набрать 7–8 процентов голосов на выборах. Белковский является довольно известным политологом – он занимает жесткую позицию по отношению к нынешним российским властям и критикует политику президента Путина.
О намерении участвовать в президентских выборах Собчак заявила несколько дней назад. Чуть позже она провела пресс-конференцию, посвященную своему выдвижению. Собчак также ответила и на вопрос о Крыме, заявив, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.