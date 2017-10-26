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Политконсультантом Собчак стал Белковский

Политконсультантом Собчак стал Белковский
Станислав Белковский, известный российский политолог, будет главным политконсультантом Ксении Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ.

Как информирует replyua.net, об этом политолог рассказал в комментарии РБК. Белковский отметил, что его пригласили в команду Собчак, и предложение поступило от Игоря Малашенко, главы избирательного штаба телеведущей. Белковский рассказал, что знает телеведущую "давно, хотя и не очень близко". Он назвал ее "человеком с политическими амбициями". Ранее политолог утверждал, что Ксения Собчак способна набрать 7–8 процентов голосов на выборах. Белковский является довольно известным политологом – он занимает жесткую позицию по отношению к нынешним российским властям и критикует политику президента Путина.

О намерении участвовать в президентских выборах Собчак заявила несколько дней назад. Чуть позже она провела пресс-конференцию, посвященную своему выдвижению. Собчак также ответила и на вопрос о Крыме, заявив, что с точки зрения международного права Крым является украинской территорией.
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