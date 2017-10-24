В России начали готовить валютные ограничения на случай кризиса

Российский Минфин просит предоставить Центральному банку и правительству страны право на введение жестких валютных ограничений в условиях возможного кризиса. Как передает replyua.net со ссылкой на «Ведомости», об этом идет речь в тексте отчета руководителя министра финансов Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву. Среди таких ограничений – требование от экспортеров репатриировать деньги, продажа валюты в обязательном порядке, получение разрешения на покупку валюты, открытие специального счета для некоторых видов валютных операций и резервация денег под них.
Названные поправки могут быть внесены в закон о валютном контроле. В настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами проводят без ограничений. По словам одного из федеральных чиновников, эти меры решили предпринять «на всякий случай», напомнив о событиях трехлетней давности. Вместе с тем, что именно будет расцениваться в качестве такого случая, чиновник не сказал.
Владимир Тихомиров, являющийся главным экономистом БКС, уверен, что подобные меры могут приниматься после того, как США расширят санкции и введут запрет на владение российским суверенным долгом.