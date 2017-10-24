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Угроза войны в Европе растет: журналист рассказал о вероятности нового конфликта

Угроза войны в Европе растет: журналист рассказал о вероятности нового конфликта
Если в марте 2018 года на выборах президента России победа опять достанется Владимиру Путину, это увеличит риск начала военных действий в Европе. Как передает replyua.net, такую точку зрения озвучил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он уверен, что глава Кремля намерен пересмотреть «все договоры с США, которые касаются ограничения вооружений», о чем сам Путин говорил на Валдайском форуме.

«Я сам ничего нового не придумал. И вот выход из основополагающего договора, которому 30 лет – О ракетах средней и меньшей дальности, ограничение из СНВ-3… существует ряд договоров мелких, из «плутония» — большая проблема», - заявил Венедиктов. Эксперт также отметил, что, согласно его прогнозам, нынешняя ситуация
в мире напоминает состояние, которое было в 1983 году, то есть к моменту обострения противостояния в рамках Холодной войны.

«В первую очередь, имеется в виду обострение в международном плане. Хочу напомнить, что именно в 1983 году был сбит южнокорейский «Боинг», а в Европе были размещены вооруженные силы. Если взять динамику сокращения вооруженных сил в Европе с подписанием различных договоров, то получается, что там их войска сократились 10 раз. В настоящее время наблюдается наращивание», - рассказал он.
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