Российский сухогруз затонул возле берегов Японии

Российское судно Real, вышедшее из порта Зарубино, что в Приморье, потерпело крушение в японской префектуре Тояма, прямо в порту Фусики. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом несколько часов назад рассказал Ютаку Танэда, глава местного управления береговой охраны.
На борту сухогруза находились 19 членов экипажа, и в сообщении говорится, что никто из моряков не пострадал. Сильный ветер и высокие волны выбросили сухогруз на бетонные блоки волнореза. 18 членов экипажа самостоятельно выбрались на берег, еще одного спасли сотрудники береговой охраны. По словам Танэды, медицинская помощь экипажу не понадобилась, все 19 человек сейчас находятся в городе Тояма.
Российское судно имеет вместимость почти 1,8 тысяч тонн, оно занимается перевозкой автотранспорта. Однако из порта Приморья в этот раз сухогруз выходил пустым. В береговой охране отметили, что жители прибрежной зоны уже жалуются на неприятный запах мазута, и, скорее всего, сухогруз получил пробоину в топливном отсеке. На месте работают специалисты.