Эксперт спрогнозировал вероятность достижения компромисса между США и Россией относительно Украины

Политический эксперт Сергей Постоловский в интервью сайту «24» заявил, что Москва и Вашингтон могут достичь определенного компромисса относительно Украины, если каждая сторона согласится пойти на определенные уступки, передает replyua.net. Вместе с тем, политолог добавил, что американский президент Дональд Трамп не может налаживать отношений со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если речь идет о каких-то половинчатых решениях.
«Дональд Трамп не заинтересован в обострении конфликта с Россией и определенно намекает на то, что Соединенные Штаты не прочь вести диалог, однако при этом России придется не забывать об американских национальных интересах в тех государствах, где Россия имеет определенное внимание. Трамп вполне может дать согласие на сценарий постепенного введения миротворцев от линии фронта и к границе. В связи с этим, вопрос доступа миротворцев к границе отодвинут на некоторое время», - уверен Постоловский.
Вместе с тем, по словам политолога, Трамп, судя по всему, не против воплощения российского сценария миссии ООН — расположить миротворцев только на линии разграничения, но этого не позволит сделать Республиканская партия.