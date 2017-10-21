Журналист: «Эта новость из серии «просто посмеяться»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал самые последние события в мире и отметил, что одна новость относится к категории «просто посмеяться», и речь идет о заявлении Ксении Собчак, передает replyua.net.
«Ксения Собчак объявила о том, что пойдет на выборы президента РФ в 2018 году. Похоже, она согласилась стать одновременно готовым к использованию политическим презервативом и спойлером. С чем я ее от души и поздравляю. Администрация Путина ее, как водится, использует, даст денег и выбросит. При этом считается, что она сможет оттянуть на себя часть голосов, которые были бы отданы за нормального кандидата прозападной направленности», - пишет Яковина.
По его словам, по странному стечению обстоятельств в тот же день в РФ заявили о том, что Алексею Навальному запрещено участие в президентских выборах, и вместо него было заявлено это «чучело в лице Собчак». Журналист отметил, что в сложившейся ситуации он призывает всех россиян бойкотировать выборы и не участвовать в этом шоу.