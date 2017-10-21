Собчак прокомментировала свою возможную победу на выборах

Ксения Собчак, известная российская телеведущая, трезво оценивает свои шансы на победу в президентских выборах и считает, что не сможет набрать нужный процент голосов.
Как передает replyua.net, об этом телеведущая рассказала в интервью The Guardian. По ее словам, она не располагает тем политическим весом, какой имеется у других кандидатов, но в то же время она рассчитывает, что станет «громоотводом для тех, кто недоволен политикой Путина». При этом Собчак дала понять, что будет использовать все возможности.
«Любая возможность важна. Если у вас связаны руки, вы должны плыть, используя ноги. Если связаны ноги, вы должны пытаться держаться за край лодки зубами. Власти решили задушить меня своим расположением. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, будто мы вместе», - заявила Собчак. О своем намерении баллотироваться в президенты РФ телеведущая объявила 18 октября.