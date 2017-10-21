Пушков прокомментировал заявление Сандерс об отношениях РФ и США

Алексей Пушков, российский сенатор, прокомментировал заявление Сары Сандерс, пресс-секретаря Белого дома, о том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией зависят от той политики, которую в дальнейшем будет проводить Москва. Как информирует replyua.net, об этом Пушков написал на своей странице в Твиттере.
«Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», - отметил сенатор. Напомним, что Сандерс в ходе брифинга подчеркнула, что Вашингтон попытается работать с Москвой по самым важным направлениям, в частности, по Северной Корее и Сирии, однако дальнейшие отношения между РФ и США зависят только от политики, проводимой самой Россией.
Владимир Путин, в свою очередь, во время выступления на заседании клуба «Валдай», заявил, что Россия будет работать с США, несмотря на сложности, но в том случае, если Вашингтон сам этого захочет.