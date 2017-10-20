Эксперт: «Не факт, что Путин будет участвовать в следующих выборах»

Владимир Путин, действующий президент России, может отказаться от участия в следующих выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Олег Жданов, известный военный эксперт.
Он считает, что судьбу президентских выборов решает элита, а не сам Путин, и в последние месяцы эта элита сомневается в том, нужно ли Путину баллотироваться еще на один срок. «У Путина не такие уж большие шансы объявить себя в походе на президентство. Элита не торопится выдавать ему карт-бланш. Сейчас она в раздумье. У Путина сейчас ситуация, как в "Маугли" - "Акела промахнулся". Промах – это и Украина, и Сирия, и все остальное. Он завел Россию в тупик. Они прекрасно понимают, что без заднего хода ничего нельзя сделать – в противном случае в январе они начнут терять свои западные капиталы», - отметил эксперт.
Кроме того, Жданов не исключил, что в РФ может возникнуть еще один прецедент, похожий на тот, что случился с Ельциным, который не досидел до конца срока и заявил об уходе перед новогодними праздниками.