Боровой: «Собчак была нанята для проекта в поддержку Путина»

Константин Боровой, российский оппозиционер, высказал мнение о том, что Кремль нанял Ксению Собчак, чтобы она приняла участие в проекте, направленном на поддержку Путина, а также на поддержку фальсификации результатов президентских выборов, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По его словам, выдвижение в президенты требует огромных сил и расходов, и сама Собчак не может позволить себе такой роскоши. «Это огромные расходы – 100 тысяч подписей в поддержку, избирательная кампания. В сегодняшних условиях на такие расходы может пойти только Кремль», - заявил Боровой. По его мнению, предложение об участии в выборах поступило Собчак из Кремля.
«Она согласилась на это, потому что она – наемный менеджер, пиар-менеджер, которому предлагают различные телевизионные проекты. Оплата будет очень высокой. Профессиональный рейтинг Ксении Собчак предполагает, что ее месячная ставка должна быть не менее 50 тысяч долларов», - добавил политик. Также Боровой отметил, что Собчак – это альтернатива Навальному, и между этими людьми уже начинается конфликт.