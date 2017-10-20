Путин рассказал о победе Собчак на выборах

Во время своего выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай» Владимир Путин, президент России, отвечал на самые разные вопросы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, у Путина поинтересовались, может ли женщина стать следующим президентом РФ, на что глава государства отметил, что не исключает такого исхода выборов. «У нас все возможно», - заявил президент России. Напомним, что речь идет о Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о том, что собирается принять участие в президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. По мнению телеведущей, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. Также она сравнила свою кандидатуру с графой "против всех".
Российские СМИ отмечают, что Собчак может «заменить» на выборах бизнесмена Михаила Прохорова, который также был кандидатом в 2012 году. Он получил около восьми процентов голосов, и, по мнению экспертов, Собчак может рассчитывать на такую же поддержку.