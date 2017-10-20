Журналист: «Россияне уличили Собчак во вранье»

Ксения Собчак, известная телеведущая, была поймана на лжи, и она очень разочаровала россиян, поскольку ранее утверждала, что не собирается баллотироваться на пост главы государства. Как передает replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы», об это рассказал журналист Антон Орех.
«По-человечески, вот чисто по-человечески, Ксения Собчак поступила некрасиво. Не потому, что выдвинулась, а потому что врала, что не станет этого делать. Врать - плохо. А вот во всем остальном получилось смешно», - отметил журналист. По его словам, после заявления Собчак все начали говорить о том, что она является очередным проектом Кремля, но это не совсем так. «Теперь все стремятся подчеркнуть, что Собчак является проектом Кремля. Ну, да, является. Но у нас любой кандидат - проект Кремля», - добавил журналист.
Напомним, что решение Собчак баллотироваться в президенты многие российские политики восприняли неоднозначно. К примеру, коммунист Геннадий Зюганов назвал происходящее «трагикомедией и посмешищем».