Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

В Сочи прошло заседание клуба «Валдай». Конечно же выступал президент РФ Путин, об Украине заговорил в самом конце. Сказал, что границу с оккупированным Донбассом Россия никогда не перекроет, потому что там будет резня. Тем самым фактически признал, что бандитские республики держаться на российских штыках. При этом Путину не нравиться наш закон «Об образовании» и памятник Петлюре, но мы все равно «братские народы» или даже «один народ», и рано или поздно восстановятся отношения, связи, кооперация, будут отменены взаимные санкции. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк.
«Мы любим Украину», - говорит Путин. Короче ничего нового. Глухой угол. Но был там один интересный момент. Вопрос о будущих отношениях с Украиной и перспективах урегулирования был задан Путину и бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю. Путину показалась оценка ситуации на востоке Украины из Кабула забавной. «Он (Карзай) знает, как это делается, да они там (в Афганистане) тридцать лет воюют уже, но средство есть там хорошее», - решил пошутить Путин. В зале дружно начали смеяться», – рассказывает Цимбалюк.
Журналист отмечает, что, на самом деле, смешного мало. Многие эксперты уже прогнозируют вражеское противостояние между Украиной и Россией на 100 лет и более. Путин же оптимистически намекнул на 30 лет вражды. На что Карзай сказал, что понимает чувства РФ в ситуации с Украиной и задался вопросом, как бы Вашингтон отреагировал, если бы Россия попыталась настроить против США соседнюю Канаду.