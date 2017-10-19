Цимбалюк: «В перевыборы Путина добавили самые яркие краски»

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление российской телеведущей Ксении Собчак о том, что она собирается баллотироваться в президенты России, информирует replyua.net.
«Решили добавить красок в перевыборы Путина. Навального на выборы не пустят, шоу будет делать профессионалка Ксения Собчак», - отмечает журналист. По словам Цимбалюка, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский больше не могут справляться, поэтому участие Ксюши Собчак в выборах полностью легитимизирует еще один, четвертый по счету, срок действующего главы Путина.
Журналист подчеркнул, что шансов на то, что отношения между Украиной и Россией изменятся в ближайшие годы, больше нет. Напомним, что Собчак призналась в том, что недавно у нее была встреча с Путиным, и она рассказала о своих президентских планах, однако подчеркнула, что после этой беседы поняла, что Путин был не в восторге от ее заявления.