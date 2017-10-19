Зюганов: «Из-за Собчак выборы президента становятся посмешищем»\

Геннадий Зюганов, лидер российской КПРФ, очень эмоционально отреагировал на заявление Ксении Собчак, российской телеведущей, о том, что она собирается баллотироваться в президенты РФ. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, политик обратился к Собчак, призвав телеведущую не устраивать из президентских выборов посмешище.
«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», - заявил лидер КПРФ. При этом Зюганов также напомнил, что ранее в одном из интервью Собчак заявляла, что Россия является страной генетического отребья, и, по его словам, человек, который так отзывается о своем народе и стране, не может быть не только президентом, но и вообще идти во власть.
«Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более она хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», - добавил российский политик.