Собчак призналась, что встречалась с Путиным касательно своего выдвижения в президенты

Ксения Собчак, российская телеведущая, накануне заявившая о том, что будет баллотироваться в президенты России, заявила о том, что проводила встречу с Владимиром Путиным касательно ее «президентских» планов, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал «Дождь».
Собчак подчеркнула, что встреча проходила недавно, однако отказалась называть дату этой встречи. Телеведущая призналась, что брала интервью у российского президента, и оно было сделано для фильма, который посвящен ее покойному отцу Анатолию Собчак, известному политику и другу Путина. Также в этой беседе Собчак рассказала главе государства, что собирается баллотироваться в президенты. «Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность», - заявила телеведущая, отметив, что после встречи поняла, что Путин был не в восторге от ее затеи.
Напомним, что решение Собчак баллотироваться в президенты вызвало неоднозначную реакцию в РФ. Большинство либералов поддержали телеведущую, но у нее очень много противников. Геннадий Зюганов, главный коммунист РФ, заявил, что Собчак на выборах – это посмешище для страны.