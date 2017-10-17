Политолог: «КНДР нашла способ отблагодарить Путина за топливо»

Ким Чен Ын, северокорейский лидер, своеобразно отблагодарил Путина за поставки дизельного топлива, - Пхеньян официально признал Крым российской территорией.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым.Реалии, такое мнение высказал Дмитрий Орешкин, российский политолог. «Мы наблюдаем политический цирк. Ситуация вокруг Крыма поменялась три с лишним года назад. Что мешало могучему Ким Чен Ыну признать великое геополитическое свершение Российской Федерации тогда, когда оно произошло? Очень просто: дела у северокорейского режима совсем плохи, а Кремль в обход санкций поставляет ему солярку», - отметил Орешкин.
По его словам, несколько дней назад в морские порты Северной Кореи зашли корабли с горючим из РФ, что спровоцировало скандал с Соединенными Штатами, однако, учитывая то, что КНДР практически ничем не может отблагодарить Россию, она вынуждена была признать аннексию Крыма. Напомним, что накануне, 16 октября, президент Путин подписал указ о введении санкций против КНДР, однако они не распространяются на поставки топлива.