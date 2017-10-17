В России начали подготовку к «выборам Путина»

В Российской Федерации был дан старт подготовке к выборам главы государства, запланированным на март следующего года, передает replyua.net со ссылкой на «Коммерсантъ». В частности, уже известно о разработанном плане и мероприятиях, которые нужно реализовать представителям органов местного самоуправления и государственной власти. По информации издания, в соответствии с проектом постановления правительства РФ МВД и Росгвардии нужно вести подготовку к «охране общественного порядка и общественной безопасности» в ходе подготовки и проведения выборов. Министерство юстиции должно готовиться к голосованию в СИЗО.
Сотрудники налоговых органов и работники службы кадастра должны содействовать ЦИКу в ходе проверки правдивости сведений, которые будут предоставлены кандидатами в президенты в декларациях о доходах и имуществе.
В свою очередь, представители Государственной фельдъегерской службы обязаны провести подготовку к «оперативной доставке избирательной документации» в Центризбирком и избирательные комиссии всех уровней. АО «Гознак» — «обеспечить изготовление специальных знаков для избирательных бюллетеней».