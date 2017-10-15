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Муждабаєв: де ті ідіоти, які запрошують до України кремлівських прислужників - в божевільні чи в Мінкульті?

Муждабаєв: де ті ідіоти, які запрошують до України кремлівських прислужників - в божевільні чи в Мінкульті?
Відомий журналіст та громадський активіст Айдер Муждабаєв на власній сторінці в соціальній мережі обурюється черговому прикладу співпраці з кремлівськими прислужниками, - про це інформує видання replyua.net.

Так, журналіст отримав інформацію, що тепер на гастролі до України збирається прибути чергова путінська «дворова актриса». Костянтин Райкін, відомий бурхливою підтримкою істерії навколо «Кримнашу», збирається відвідати українську столицю. Просимо радо вітати – так, ніби нічого і не сталось.

Цікаво, хто їх сюди запрошує та надає їм приміщення для виступів і проживання? Власне, саме до цих осіб виникає більше питань, ніж до самих путінських холуїв. То де ж шукати цих «поціновувачів мистецтва» - у божевільні чи в Міністерстві культури? – зауважує журналіст. Зауважимо, що поетичну моновиставу Костянтина Райкіна «Над балаганом небо» заплановано до показу в театрі оперети. Вистава має відбутись за місяць – п’ятнадцятого листопада 2017 року. Сам Костянтин Райкін, син відомого радянського культурного діяча Аркадія Райкіна та керівник московського театру «Сатирикон», активно підтримував кремлівську політику щодо загарбання Криму та вторгнення на Донбас.
Муждабаєв: де ті ідіоти, які запрошують до України кремлівських прислужників - в божевільні чи в Мінкульті?
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