Кремль сеет хаос в мире, - дипломат

Как информирует replyua.net, в частности дипломат заявил: «В настоящее время все мы можем наблюдать хаос в международных отношениях. Почему же так? Дело в том что появилась страна, которая решила вопреки всем существующим нормам международного права насаживать свою волю в тех местах, где она сама того желает. Благодаря большим деньгам от газа и нефти эта страна смогла серьезно усилиться в военном плане. Теперь же она занимается хаотизацией международных отношений».
Также эксперт подчеркнул: «Я имею подозрения, что граждане РФ пытаются не только вмешиваться в выборы, поддерживать какие-то маргинальные пророссийские партии, но также и инициировать через определенные государства серьезные конфликты». Также Трюхан добавил: «По сути, Россия испытывает США на прочность. И мы видим, что руководство Соединенных Штатов Америки не может найти надлежащий ответ, который бы мог привести к серьезному результату в виде отказа КНДР от ядерной программы».