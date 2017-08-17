Блогер: в США готуються до повітряних боїв з РФ

Блогер Олександр Коваленко ділиться новиною зі Сполучених Штатів – Пентагон не втрачає часу дарма і готується зіткнутись з Російською Федерацією на полі бою, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів сторінки військового оглядача в соціальній мережі.
Так, Коваленко ділиться світлиною, на якій зображено «ніби Су-35» у небі над Сполученими Штатами. Чому «ніби»? Та тому що це F-16, на які нанесено бойове розфарбування російських військових літаків. Ззовні багатофункціональний винищувач четвертого покоління доволі схожий на російські Су-35. Випадки появи «ніби-Су-35» у небі над США стали доволі частими. Наприклад, у кінці минулого місяця користувачі обговорювали МиГ-29УБ (бортовий номер 64), який шугав у небі поблизу аеропорту Paine Field. Ще раніше у мережу потрапили фото повітряного бою між Су-27 та F-16. А влітку минулого року ми навіть мали можливість побачити F-16 Block25F розфарбований під ПАК ФА Т-50 (також відомий як Су-57).
Вашингтон використовує як перефарбовані винищувачі, так і закуплені в минулому повітряні судна Су-27 та МиГ-29. Кількість та якість бойових навчань із потенційною «ескадрильєю противника» вже не можна приховати. Можливо, якби не було вторгнення в Україну, списали б ці російські літаки на брухт. Але ж ні – знову переграв, - зауважує блогер.