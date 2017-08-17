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Ще одна відома росіянка потрапила до українського переліку персон нон грата

Ще одна відома росіянка потрапила до українського переліку персон нон грата
Популярна російська Ірина Астахова, більш відома під псевдонімом Ах Астахова, потрапила до списку нев’їзних діячів культури Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюднив помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Він розповів, що росіянку Ірину Астахову українські прикордонники виявили в одеському аеропорту під час оформлення пасажирів, які направлялися до Мінська. Після додаткового вивчення підстав перетину українського державного кордону, Астахова сама підтвердила співробітникам української Держприкордонслужби факт в’їзду на тимчасово окуповану Російською Федерацією Кримського півострова через тимчасово закриті пункти пропуску. В зв’язку з цим, офіційний Київ ухвалив рішення про заборону громадянці Російської Федерації Ірині Астаховій в’їжджати на територію України на наступні три роки.

Варто нагадати, загалом українська сторона заборонила в’їзд до України більше 50 російським діячам через те, що вони незаконно відвідували окупований Крим.
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