Русские националисты хотели построить в Донецке «другу Россию» своей мечты, – блогер

Трагические события на Донбассе – это результат принципиальной ошибки антипутинских русских националистов, поддержавших «Новороссию». Идея была такая: мы сначала построим в Донецке «другую Россию» своей мечты, а потом пойдем и понесем эту другую Россию до стен Кремля, иными словами создадим себе в лице «Новороссии» такой Пьемонт. Об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер Павел Шехтман.
По его словам, на бумаге, в самом деле, все было гладко, но почему же русские националисты не поняли простейшей вещи: их антипутинский Пьемонт критически зависит от Кремля, он не просто контролируется Кремлем, он создан Кремлем. Этого националисты не знали или не хотели знать, ведь до сих пор продолжали скандировать «Крым наш».
«Может быть романтический флер застилал глаза, гормоны поднялись и ударили в голову, не знаю, но ведь это так просто. Ведь уже сколько умников заключали тайные контракты с Сурковым, надеясь переиграть Путина и все безрезультатно», – написал блогер. Он добавляет, что просто, у прежних умников все это кончалось маленьким позором, а не большой кровью.