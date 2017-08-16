После недельного перерыва Путин появился на публике

16 августа, в среду, Владимир Путин, президент РФ, впервые появился на публике спустя недельный перерыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, сегодня российский глава провел совещание с губернаторами и министрами на территории своей резиденции в Калининградской области, городе Пионерском.
По словам корреспондента Дождя, президент России очень редко проводит совещания в утренние часы. Напомним, что последний раз Путин появлялся на публике ровно неделю назад, 9 августа. Судя по всему, президент находился в небольшом отпуске, однако в Кремле по этому поводу не делали никаких заявлений. 8 августа президент «засветился» сразу в двух курортных городах - в Сочи и Пицунде, которая находится в Абхазии.
После этого на официальном сайте Кремля появлялась информация о предстоящих встречах президента. Интересно и то, что многие из этих «запланированных» встреч так и не состоялись. К примеру, президент должен был провести переговоры с главой Псковской области 14 августа, однако в этот день губернатор находился в Пскове.